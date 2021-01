...तो विराट कोहली को कप्तानी छोड़नी होगी, इंग्लिश पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर बोले

इंग्लैंड के पूर्व लेफ्ट-आर्म स्पिनर मोंटी पनेसर (Monty Panesar) ने कहा है कि यह विराट कोहली (Virat Kohli) के लिए एक आदर्श समय है, जब वह भारत को वनडे और टी20 विश्व कप की खिताबी जीत दिलाएं. विराट कोहली (Virat Kohli) जनवरी साल 2017 से भारतीय वनडे टीम की कप्तानी कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट में भी टीम का नेतृत्व किया, लेकिन वह टीम को खिताब नहीं दिला सके. साल 2017 में विराट (Virat Kohli) की कप्तानी में भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हारा, तो दो साल बाद ही 2019 में भी भारत फिफ्टी-फिफ्टी विश्व कप के फाइनल में जगह नहीं बना सका. और इसमें कोई राय नहीं है कि बतौर कप्तान आईपीएल में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की सफलता और टेस्ट में अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) को दुनिया भर से मिली सराहना ने विराट (Virat Kohli) पर अलग किस्म का दबाव ला दिया है. और अगर ऐसे में अब मोंटी पनेसर की तरफ से ऐसा बयान आया है, तो आने वाले समय में और भी कई ऐसे बयान आएंगे ही आएंगे.

"Virat Kohli likes his dictatorship style but this time he'll have to start listening to other people" Monty Panesar on Sportskeeda.



My question to Monty is, when did you go to the Indian dressing room that you came to a conclusion that Virat is a 'dictator'?