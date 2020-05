...तो आप आज आईपीएल के एक और फाइनल के गवाह होते, पिछले फाइनल भी रहे हैं रोमांचक

रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली मुंबई इंडियन्स सर्वाधिक चार बार चैंपियन बनी जबकि कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) ने गौतम गंभीर की अगुवाई में दो खिताब जीते. हैदराबाद की टीमों (सनराइजर्स हैदराबाद, पहले डेक्कन चार्जर्स) ने भी दो खिताब जीते हैं, जबकि टूर्नामेंट की पहली चैंपियन राजस्थान रायल्स थी. रायल्स को 2008 में किसी ने खिताब का दावेदार नहीं माना था, लेकिन शेन वॉर्न की अगुवाई में उसके युवा खिलाड़ियों ने फाइनल में जगह बनायी और मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में एक जून को खेले गए रोमांचक फाइनल में चेन्नई पर तीन विकेट से जीत दर्ज की थी. रायल्स को जीत के लिये आखिरी गेंद पर एक रन चाहिए था. लक्ष्मीपति बालाजी की गेंद पर पाकिस्तान के सोहेल तनवीर ने यह महत्वपूर्ण रन लिया था.

जोहानिसबर्ग में 24 मई 2009 को खेले गये फाइनल में डेक्कन चॉर्जर्स की टीम छह विकेट पर 143 रन ही बना पायी लेकिन स्टार खिलाड़ियों से सजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) की टीम नौ विकेट पर 137 रन तक ही पहुंच पायी. आरसीबी को जीत के लिये अंतिम ओवर में 15 रन की जरूरत थी और रॉबिन उथप्पा क्रीज पर थे लेकिन आरपी सिंह ने इस ओवर में केवल आठ रन दिए.

चेन्नई 2010 में पहली बार चैंपियन बना जब उसने 25 अप्रैल को डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गये फाइनल में मुंबई को 22 रन से शिकस्त दी थी. सचिन तेंदुलकर की अगुवाई वाली टीम 169 रन का पीछा करते हुए नौ विकेट पर 146 रन ही बना पायी थी. चेन्नई ने इसके एक साल बाद 28 मई 2011 को अपने घरेलू मैदान पर आरसीबी को 28 रन से करारी शिकस्त देकर अपना खिताब बरकरार रखा था. गंभीर की केकेआर ने हालांकि 27 मई 2012 को चेन्नई की खिताबी हैट्रिक पूरी नहीं होने दी थी और उसको उसी के मैदान पर पांच विकेट से शिकस्त दी थी. केकेआर के सामने 191 रन का लक्ष्य था. मनोज तिवारी ने ड्वेन ब्रावो पर लगातार दो चौके जड़कर टीम को दो गेंद शेष रहते जीत दिलायी थी.

रोहित के कमान संभालने के बाद मुंबई इंडियन्स 2013 में पहली बार चैंपियन बना. उसने कोलकाता में 26 मई को खेले गये फाइनल में चेन्नई को 23 रन से हराया था. केकेआर ने एक जून 2014 को बेंगलुरू में किंग्स इलेवन पंजाब के चार विकेट पर 199 रन के स्कोर को बौना साबित किया था. तब पीयूष चावला ने आखिरी ओवर में परविंदर अवाना पर विजयी चौका लगाया था. मुंबई इंडियन्स ने 24 मई 2015 को कोलकाता में चेन्नई पर 41 रन से आसान जीत दर्ज की थी जबकि 29 मई 2016 को सनराइजर्स हैदराबाद ने बड़े स्कोर वाले फाइनल में आरसीबी को आठ रन से हराया था. चेन्नई के सामने 209 रन का लक्ष्य था, लेकिन वह आखिरी ओवर में 18 रन बनाने की चुनौती से पार नहीं पा सका था.

