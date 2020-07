आईपीएल-13 में मैचों की संख्या में नहीं होगी कोई कटौती, इन तीन अहम मुद्दों पर बैठग में होगी चर्चा

इंडियन प्रीमियर लीग की आठ फ्रेंचाइजी कोविड-19 महामारी से बचाव के लिये बड़ी उत्सुकता से बीसीसीआई से मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) का इंतजार कर रही हैं और जब इसकी संचालन परिषद (जीसी) कुछ दिन में बैठक करेगी तो यह चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा होगा. आईसीसी टी20 विश्व कप के स्थगित होने से बीसीसीआई संयुक्त अरब अमीरात में आईपीएल कराने की योजना बना रहा है और कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए टूर्नामेंट देश से बाहर करने को लेकर केंद्र सरकार को भेजे गये अनुरोध को हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहा है. बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा, ‘‘एजेंडे में तीन सैद्धांतिक मुद्दे होंगे और जब भी संचालन परिषद की बैठक होती है, इन पर मुख्य रूप से चर्चा की जायेगी.'ये मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं.

IPL 2020 will be held UAE if the government approves the g

Governing council proposal to conduct the tournament.#IPL2020@IPL