दुनिया के 5 क्रिकेटर जिन्होंने बदले अपने नाम, किसी ने धर्म बदलकर तो किसी ने प्यार में किया ऐसा

गेंदबाजी के दौरान भी कृपाल सिंह ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और 10 विकेट लेने में सफल रहे. कहा जाता है कि उनकी शादी क्रिस्चन लड़की से हुई थी, जिसके बाद कृपाल सिंह ने सिक्ख धर्म बदलकर क्रिस्चन धर्म अपना लिया था. 22 जुलाई 1987 को उनका निधन हुआ. कृपाल सिंह जब क्रिस्चन धर्म में आए तो उन्होंने अपना नाम बदलकर आनोर्ड जॉर्ज रख लिया था.

Birth of India's Youngest Test Captain Today in 1941, Mansur Ali Khan Pataudi was born. First Indian Captain To Win A Test Series Overseas. Tiger Pataudi lost his right eye in a road accident, 6 months before his test debut. He scored 2793 runs, 6 hundreds in Tests. pic.twitter.com/ZIUfJejbou

मंसूर अली खान पटौदी

मंसूर अली खान पटौदी ऐसे क्रिकेटर रहे जो अपने स्टाइल के लिए जाने गए. बता दें कि करियर की शुरूआत में मंसूर अली खान पटौदी (Mansur Ali Khan Pataudi) नवाब पटौदी जूनियर के नाम से जाने जाते थे. लेकिन जब भारत में साल 1971 में सभी रियासतों को खत्म कर दिया तो उन्होंने अपने नाम को सही किया और फिर मंसूर अली खान पटौदी के नाम से ही पुकारे जाने लगे, बता दें कि मंसूर अली खान पटौदी की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने का सपना साकार किया था।

तिलकरत्ने दिलशान

श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर रहे तिलकरत्ने दिलशान (Tillakaratne Dilshan) का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था. बता दें कि दिलशान के पिता मुस्लिम थे तो वहीं मां बौद्ध धर्म की थी. शुरू में दिलशान का नाम मोहम्मद दिलशान था, जब उनके माता-पिता का तालाक हुआ तब दिलशान ने मां के धर्म यानि बौद्ध धर्म को अपनाया, तब जाकर उन्होंने अपना नाम तिलकरत्ने दिलशान रख लिया, 16 साल की उम्र से ही दिलशान भगवान बुद्ध के दिखाए रास्ते पर चलने लगे थे.

Mohammad Yousuf is the ONLY player who reached to his CENTURY with a SIX on the LAST ball of the 50th Over TWICE in ODIs

vs India in 2000 and vs Zimbabwe in 2002 #Cricketpic.twitter.com/tubpCqgT7N