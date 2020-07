ऐसे 5 भारतीय कप्तान जिनकी कप्तानी में सबसे ज्यादा मैच ड्रा रहे, जानिए कौन है पहले नंबर पर

भारतीय टेस्ट क्रिकेट (Indian Test Cricket history) के इतिहास में सबसे सफल कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) हैं जिनकी कप्तानी में भारत को अबतक 33 टेस्ट मैचों में जीत हासिल हुई है तो वहीं दूसरे नंबर पर धोनी हैं जिनकी कप्तानी में भारत को 27 टेस्ट मैचों में जीत हासिल हुई है. सबसे सफल टेस्ट भारतीय कप्तानों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर सौरव गांगुली हैं जिनके नेतृत्व में भारत को 21 मैचों में जीत मिली है. इन 3 महान कप्तानों के अलावा भारत के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे भी कप्तान हुए हैं जिनकी कप्तानी में भले ही भारतीय टीम को जीत हासिल नहीं हुई हो लेकिन टेस्ट मैच को ड्रा करना ही सबसे बड़ी बात होती थी. 70-80 के दशक में टेस्ट मैच को ड्रा करना भारतीय टीम के लिए जीत के बराबर होती थी. ऐसे में जानते हैं ऐसे 5 भारतीय कप्तानों (Most Number of draws in test Cricket) के बारे में जिसकी कप्तानी में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच ड्रा पर खत्म हुए.

