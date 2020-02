इन 6 तूफानी Videos से समझें कि कैसे एबी डिविलियर्स का नाम 'मिस्टर 360' पड़ा

खास बातें एबीडि विलियर्स का धमाल देखिए! मिस्टर 360 डिग्री की कहानी बनते देखिए! और कोई नहीं है मिस्टर 360 डिग्री

करीब दो साल पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स (AB De Villiers) एक बार फिर क्रिकेट की दुनिया में जलवा बिखेरते दिखाई पड़ सकते हैं. दक्षिण अफ्रीकी मुख्य कोच मार्क बाउचर ने संकेत दिए हैं कि 'मिस्टर 360' को साल के आखिरी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है. सोमवार को एबी डिविलियर्स (AB De Villiers) का 36वां जन्मदिन है, लेकिन उनकी फिटनेस और बल्लेबाजी ऐसी रही कि दुनिया भर में कोई उन्हें सुपरमैन कहता है, तो कोई 'मिस्टर 360'. हम आपके लिए छह ऐसे तूफानी वीडियो लेकर आए हैं, जो आपको बताएंगे और समझाएंगे कि कैसे एबी डिविलियर्स (AB De Villiers) का समय गुजरने के साथ ही 'मिस्टर 360' के रूप में विकास हुआ.

We may see another 90° degree batsmen or 180° batsmen, but we can't see another 360° batsmen like you! @ABdeVilliers17

Love you #ABD from India!#HappyBirthdayABD#ABDevillierspic.twitter.com/nNcVDGjeGz — Hari Kiran (@Harikiran1932) February 17, 2020

बहुत से लोग अभी भी यह जानना चाहते होंगे कि आखिरी इस बल्लेबाज का नाम मिस्टर 360 कैसे पड़ा, या उन्हें इस नाम से क्यों बुलाया जाता है. चलिए आगे बढ़ने से पहले इस नीचे दिए गए पूरे वीडियो को देखिए

#HappyBirthdayABD happy birthday Mr 360when it comes to play innovative shots

No one even comes closer to#ABDevilliers#HappyBirthdayABDpic.twitter.com/O0ap03ORu7 — Shubham Gaikwad (@Shubham5051) February 17, 2020

अगर आपने ऊपर के वीडियो को देखा होगा, तो आप पाएंगे कि दुनिया में एबी डिविलियर्स ऐसे बल्लेबाज के रूप में उभरे विकेट के दोनों छोरों पर डीप साइड से छक्के मार सकने में समर्थ थे.

#ABDevilliers

The man who redefined cricket with his unmatchable skills, plus he is a great human being.

Happy birthday to the greatest legend of the game AB DE VILLIERS.#HappyBirthdayABDpic.twitter.com/D6n1yU5N0N — MD Hussain ( حسین) (@mdhussain216) February 17, 2020

एबी डिविलियर्स के घुटना टेककर या शफल (ऑफ साइड जाकर) करके फाइन लेग या डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़े छक्कों ने प्रशंसकों को झूमने पर मजबूर कर दिया.

प्रशंसकों ने मिडऑफ और कवर के ऊपर से लगाए गए छक्कों का भी भरपूर आनंद लिया. ठीक नीचे दिए गए वीडियो की तरह

Happy bday #ABDevilliers. One of my favorites inning of his. pic.twitter.com/nXM79nxk5q — Bas Kar (@anujary) February 17, 2020

लेग साइड को भी एबी डिविलियर्स ने अपने अंदाज से लंबे-लंबे छक्कों से बखूबी कवर कर लिया. दिए VIDEO में देखिए.

Apart from being a fabulous Cricketer , @ABdeVilliers17 is a GreatHuman

Being. Perfect All rounder Mr.360° #ABDevilliers Fastest Century is .He is so special & loved by Many Indians.The Bond with ViratKohli is just Amazing.#HAPPYBIRTHDAYABD#HappyBirthdayABDevillierspic.twitter.com/cZYVE9PAMM — _.R.E.D.D.Y._ (@PurnaReddy_7_) February 16, 2020

लेकिन अभी 360 का चक्र होना पूरा बाकी था. और जब यह एबी के बल्ले से निकला, तो प्रशंसकों दांत तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए. और यह था रिवर्स स्वीप या स्कूप के जरिए थर्डमैन के ऊपर से छक्के जड़ना..एबी ने इस बचे हुए एरिए के ऊपर से छक्के जड़कर 350 डिग्री का एरिया कवर कर लिया. और इसी के बाद उनका नाम 'मिस्टर 360' पड़ गया.

Happy birthday #ABDevilliers king of 360° miss uh champ! pic.twitter.com/I4wxGxXKZL — vishnu vardhan (@mittu_vishnu) February 16, 2020

