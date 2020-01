इन पांच सर्वश्रेष्ठ पारियों ने राहुल द्रविड़ को दिलाया "द वॉल" का तमगा

भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान और महानतम खिलाड़ियों में से एक राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) शनिवार को 47 साल के हो गए. अगर यह कहा जाए कि पिछले कुछ दशकों में सचिन तेंदुलकर के बाद राहुल द्रविड़ (Happy Birth day Rahul Dravid) सबसे लोकप्रिय क्रिकेटरों में से एक रहे हैं, तो शायद एक बार को गलत नहीं ही होगा. राहुल द्रविड़ को एक ऐसे बल्लेबाज के रूप में पहचान बनाई, जो न संकट के समय विरोधी टीमों के खिलाफ खूंटा गाड़कर मुसीबत को टालता था, बल्कि कई यादगर मैच जिताने में भी द्रविड़ (Rahul Dravid)ने अहम भूमिका निभाई. एक ऐसा बल्लेबाज, जिसे वनडे में दस हजार से ज्यादा रन बनाने के बावजूद वनडे का बल्लेबाज नहीं का गया !! लेकिन इस सबसे बेपरवार द्रविड़ (HappyBirthdayRahulDravid) ने एक के बाद एक टेस्ट में यादगार पारियां खेलते हुए 'द वॉल' का तमगा हासिल कर लिया. चलिए आपको द्रविड़ की ऐसी ही पांच पारियों के बारे में बताते हैं.

Happy Birthday Rahul Dravid, The Wall. 509 International Matches 24208 Runs 48 Hundreds 146 Half Centuries 406 Catches Wisden Cricketer of the Year 2000 ICC Test Player of the Year 2004 ICC Player of the Year 2004 Uncountable memories! What's your fav moment of Mr Dependable? pic.twitter.com/UBIKGyDvjN

1. कोलकाता, 2001

द्रविड़ ने अपने करियर में यूं तो 36 शतक जड़े, लेकिन इस पारी को क्रिकेटप्रेमी सबसे ज्यादा याद करते हैं और करते रहेंगे. और आखिर करें भी क्यूं न! यह वही टेस्ट था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे के दूसरे टेस्ट में ईडेन गॉर्डन में टीम इंडिया फॉलोऑन खेल रही थी. लेकिन दूसरी पारी में चमत्कार हुआ. द्रविड़ ने 181 रन बनाए, तो वीवीएस ने 281. इन दोनों ने 14 मार्च को 376 रन की साझेदारी निभाई. यह इनका असर ही था कि हारता दिखाई पड़ रहा भारत मैच जीत गया.

2. लीड्स, साल 2002

इंग्लैंड के खिलाफ यह चार मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट था. भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्ला था. और राहुल द्रविड़ ने बेहतरीन 148 रन बनाए. द्रविड़ ने 307 गेंद खेलीं और 23 चौके जड़े. वहीं, उन्होंने सचिन के साथ मिलकर 140 रन की साझेदारी भी निभाई.

3. एडिलेड, 2003

यूं तो राहुल द्रविड़ इस दोहरे शतक से पहले भी दोहरे शतक बना चुके थे, लेकिन दिसंबर के महीने में जो उनके बल्ले से कंगारुओं के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जो दोहरा शतक निकला, वह उनके चाहने वालों के ज़हन में समा गया. अगर टीम इंडिया यह टेस्ट जीतकर सीरीज 1-1 से ड्रॉ कराने में कामयाब रही, तो उसके पीछे राहुल द्रविड़ के 233 रनों का बड़ा योगदान रहा, जो उन्होंने 446 गेंद खेलकर व 594 मिनट टिककर बनाए. और इसने उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बना दिया.

This defence from #rahuldravid is more beautiful than helicopter shot or reverse sweep#HappyBirthdayRahulDravid#godofdefence#kingoftestcricket#allfavouritecricketer and you will be forever my favourite cricketer pic.twitter.com/dv4gU9s4bl