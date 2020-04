ये हैं वो अमीर भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने संकट में अभी तक नहीं दिया कोई दान

एमएस धोनी

इन सितारों में सबसे ऊपर नाम महेंद्र सिंह धोनी का है. पीएम और सीएम फंड में कुल 52 लाख रुपये दान में देने वाले सुरेश रैना के दोस्त और रैना से साल में कई गुना कमाने वाले एमएस धोनी ने एकदम चुप्पी साध ली है. बीच में एक लाख रुपये की स्टोरी चली, तो पत्नी साक्षी मीडिया हाउसों पर भड़क उठीं. तभी से सवाल यह बना हुआ है कि एक लाख वाली खबर फेक थी, तो असल खबर क्या है? बता दें कि एमएस धोनी की कुल संपत्ति करीब 800 करोड़ रुपये की है, जबकि कप्तानी छोड़ने के बाद भी एमएस करीब 80 करोड़ सालाना कमा रहे हैं.

रवींद्र जडेजा

पीएम फंड में 51 लाख रुपये देने वाले सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श मानने वाले और क्रिकेट सर्किल में सर के नाम से मशहूर रवींद्र जडेजा मैदान पर अर्द्धशतक बनाने के बाद अलग ही अंदाज में तलवार चलाते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अभी तक उनकी जेब की तलवार नहीं ही चली है! न ही जडेजा ने पीएम फंड में कोई रकम जमा करायी है, और न ही सीएम फंड में, जबकि उनके कप्तान विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ मिलकर पीएम फंड में 3 करोड़ रुपये की रकम दान में दी है.

I am against the youth who make their roll model to these bastard film stars and cricketers..

Except Only a few who always come for nation, none come for donation ..

Why ..???

Stop making your ideal to them.. #DeclareEmergency