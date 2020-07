ये बल्लेबाज कभी भी शून्य पर आउट नहीं हुए, टॉप थ्री में एक भारतीय बल्लेबाज भी शामिल

टेस्ट इतिहास में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड हैं. यहां पर ऐसे बल्लेबाज भी हैं, जो सबसे ज्यादा जीरो पर आउट हुए हैं, लेकिन ऐसे भी बल्लेबाज हैं, जो अपने करियर में कभी भी शून्य पर आउट नहीं हुए और यह पहलू इन बल्लेबाजों के जीवट और जीजिविषा के बारे में बताता है. ऐसे ही बल्लेबाजों में भारत के पूर्व बल्लेबाज और वर्तमान में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के चेयरमैन ब्रजेश पटेल भी शामिल हैं. बता दें कि यहां पर बल्लेबाज के लिए कम से कम मानक 24 टेस्ट और 44 पारियां रखा गया है. और किसी भी रिकॉर्ड के आधार के लिए यह एक अच्छी खासी संख्या है.

How is this for #SareeTwitter? Brijesh Patel received a kiss from a member of the audience after completing his 50 during the 5th test match in 1975 India tour of the West Indies cricket team. Brijesh remained not out at 73, but India lost the match. https://t.co/NH14nONgGIpic.twitter.com/ktWiQOp0oo