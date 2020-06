इन क्रिकेटरों की मौत आज भी अपने आप में है पहेली, हत्या हुई या.. लेकिन

1. बॉब वूल्मर

साल 2007 में विंडीज में हुए वर्ल्ड कप में 19 टेस्ट और 6 वनडे खेलने वाला यह दिग्गज कोच जब अपने होटल के कमरे में मृत पाया गया, तो क्रिकेट जगह हिल कर रह गया. शुरुआती जांच में यह पाया गया कि वूल्मर की गला घोट कर हत्या की गई, लेकिन बाद में जांच में यह आया कि न तो वूल्मर की हत्या गला घोटकर की गई और न ही उनकी मौत नैसर्गिक थी. मतलब सब गड़बड़ झाला ही रहा. चर्चा रही कि सच दबा दिया गया!! कुल मिलाकर वूल्मर की मौत को हत्या माना गया.

Rajesh Peter and Ranjit Khanwilkar...both promising all rounders who we lost very very young. Ranjit infant got a century in that game but it was Jimmy's 185 that stood out. Karnataka had 4 centuries in that innings