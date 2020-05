जब इन क्रिकेटरों को लगा डर, होटल के कमरे में दिखे भूत

Ghost stories shared by Cricketers: क्रिकेट के मैदान और मैदान से बाहर क्रिकेटरों के द्वारा कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई है जिसने क्रिकेट फैन्स को हैरान किया है. लेकिन क्रिकेटरों से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आई है जिसपर विश्वास किया जाना मुश्किल है. यह घटनाएं अंधविश्वास से जुड़ी बताई गई. कई क्रिकेटरों ने दावा किया कि उन्होंने भूत (Ghost stories) को देखा है. ये ऐसी घटनाएं हैं जिसे फैन्स भी जानने को उत्सुक रहते हैं. पाकिस्तान के बल्लेबाज हारिस सोहेल (Haris Sohail) ने दावा किया कि साल 2015 में जब वो न्यूजीलैंड में थे और क्राइस्टचर्च के होटल में ठहरे थे तो सोते वक्त उनका बिस्तर अचानक से हिलने लगा था. वह इतना डर गए थे कि वो फिर अपने कमरे में नहीं सोए और जाकर कोच के कमरे में सोए.

Reports state that Haris Sohail missed the match vs President's XI due to a fever & also because he thought there was a ghost in his room