इन 5 अंडर-19 भारतीय क्रिकेटरों ने जूनियर वर्ल्ड कप में दिखाए बड़े ख्वाब और फिर लापतागंज हो गए...

1. उन्मुक्त चंद

अगर यह कहा जाए कि उन्मुक्त चंद सबसे बड़ी निराशा साबित हुए, तो एक बार को गलत नहीं होगा. साल 2012 अंडर-19 वर्ल्ड कप भारत ने जीता. उन्होंने टूर्नामेंट में 49.20 के औसत से 246 रन बनाए, तो फाइनल में उन्मुक्त ने मैच जिताऊ 111 रन की पारी खेली, तो पूरे देश का मीडिया उनके पीछे हो गया. उन्मुक्त की विराट से तुलना होने लगी, तो कई बड़े विज्ञापन उन्हें मिले, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि वह दिल्ली रणजी वनडे टीम से बाहर हुए, तो पिछले साल उन्हें आईपीएल अनुबंध भी नहीं मिला.

2. रितिंदर सिंह सोढ़ी

पजाब का यह ऑलराउंडर जूनियर क्रिकेट में स्टार था. रितिंदर ने दोनों संस्करणों बल्ले और गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन किया. साल 1998 में रितिंदर ने केन्या के खिलाफ शतक जड़ा, तो पाकिस्तान के खिलाफ 13 रन देकर 3 विकेट चटकाकर मैच जिताने में अहम रोल निभाया. साल 2000 में रितिंदर ने और असर छोड़ा और फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 39 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच बने. रितिंदर को सीनियर टीम में जगह मिली, लेकिन वह तब असर नहीं छोड़ सके, जब सौरव युवाओं को नजरें गड़ाए हुए थे. भारत के लिए 18 वनडे में उनका औसत सिर्फ 25.45 का रहा.

3. नरेंद्र हिरवानी

साल 1988 के पहले वर्ल्ड कप में लेग स्पिनर नरेंद्र हिरवानी छा गए. जूनियर वर्ल्ड कप में बेहतरीन शुरुआत के बाद गायब होने या बड़ी कामयाबी न मिलने का हिरवानी बढ़िया उदाहरण हैं. हिरवानी ने 12 मैचों में 21 विकेट लिए. एक मैच में 5 विकेट भी शामिल रहे. बाद में हिरवानी ने पहले ही टेस्ट में 16 विकेट लेकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया, लेकिन 17 टेस्ट में 66 विकेट लेने वाली हिरवानी फिर अनिल कुंबले के दौर में गुम हो गए.

4. अभिषेक शर्मा

दिल्ली के लेग स्पिनर अभिषेक शर्मा एक और ऐेसे खिलाड़ी रहे, जिन्हें दो अंडर-19 वर्ल्ड कप (2002, 2004) में खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. वहीं, अभिषक जूनियर वर्ल्ड कप के दोनों संस्करणों में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाए, लेकिन सीनियर टीम में वह एक भी मैच नहीं खेल सके. वर्ल्ड कप में खेलने से पहले अभिषेक ने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही दिल्ले के लिए रणजी ट्रॉफी में आगाज कर लिया था. दोनों वर्ल्ड कप में अभिषेक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर रहे और कुल मिलाकर कुल 26 विकेट चटकाए, लेकिन अभिषेक का सफर सीनियर इंडिया से मीलों पहले ही थम गया.



