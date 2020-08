इन चुनिंदा भारतीय क्रिकेटरों ने मंदिर भूमि पूजन पर बोला, जय श्रीराम, लेकिन...

पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने भी राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने पर कुछ इस तरह अपनी भावनाओं का इजहार किया

अपने समय में बेहतरीन फील्डर गिने जाने वाले मोहम्मद कैफ ने बताया कि कैसे वह बचपन में रामलीला देखते हुए बड़े हुए हैं

Growing up in Allahabad,a city with Ganga-Jamuna culture,I loved watching Ramlila-a tale of compassion,co-exsistence,honour and dignity.Lord Ram saw goodness in everyone and our conduct should reflect his legacy.Don't allow the agents of hate to come in the way of love and unity.