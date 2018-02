सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ छठे वनडे में तीसरा शतक जड़ने और किसी द्विपक्षीय सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के कारनामे पर भले ही पाकिस्तान के पुरुष क्रिकेटरों के मुंह से विराट कोहली की तारीफ के दो बोल न फूटे हों, लेकिन पाक महिला क्रिकेट टीम की सदस्य जरूर भारतीय कप्तान की मुरीद बन गई हैं. और इन्होंने ट्विवटर के जरिए कोहली की अपने ही अंदाज में तारीफ की है.पाकिस्तान के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ने वाली सइदा नैन आबिदी ने विराट कोहली द्वारा जड़े 35वें शतक के उन्हें जीनियस करार दिया है, तो वहीं उन्होंने भारतीय कप्तान की एकाग्रता की भी प्रशंसा की है.

So focussed and concentrated as a batsman!

100 number 35! Absolutely amazing batting !! He is a Genius!!👏@imVkohli#INDvSA