युवराज-हरभजन के द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद शाहिद अफरीदी बोले- वो दोनों मजबूर हैं..

पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने भारत के पीएम मोदी जी पर कुछ अपशब्द कहे थे जिसके बाद भारत में उनकी खूब आलोचना हुई. इतना ही नहीं युवराज सिंह (Yuvraj Singh) और हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने भी अफरीदी के बयान की निंदा की और फटकार लगाते हुए कहा कि उनके फाउंडेशन के लिए मदद मांगना एक गलती थी, अब उनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा. अब शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने इस विवाद को लेकर अपना बयान दिया है. पाकिस्तानी पत्रकार ने अपने ट्विटर पर अफरीदी के बयान को शेयर किया है. अफरीदी के बयान को लेकर ट्वीट में लिखा गया है कि, उनका राजनीति में जाने का कोई इरादा नहीं है. वो सिर्फ मानवता के लिए गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं. अफरीदी ने भज्जी और युवराज को लेकर भी कहा है कि, उन्होंने जो मेरे फाउंडेशन के लिए किया उसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा. लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो लोग एक मजबूर हालात में जी रहे हैं. वो वहां रह रहे हैं ऐसे में उनकी यह मजबूरी है. मुझे पता है कि लोग वहां क्या महशूश कर रहे हैं. इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता हूं.

Shahid Afridi "I'll remain thankful towards Harbhajan & Yuvraj for supporting my foundation. The real problem is that this is their compulsion. They live in that country. 'Wo majboor hain.' They know that people are being oppressed in their country. I won't say anything further"

Shahid Afridi "If I wanted to come into politics, I'd have done so long ago as many parties made me offers. I'm doing the work of a politician already by helping people. All parties support me and people support me. But I've no political aspirations. I just wish to help people"