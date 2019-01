दुर्घटना के शिकार इस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को आर्थिक मदद की दरकार, लाइफ सपोर्ट पर

दुर्घटना के कारण मुश्किल स्थिति में पहुंच चुके भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी जैकब मार्टिन (Jacob Martin) के परिवार ने उनके इलाज के लिए फंड जुटाने की अपील की है. मार्टिन की वडोदरा के अस्पताल में इलाज चल रहा है और वह इस समय लाइफ सपोर्ट पर हैं. उनका बीते साल दिसंबर में एक्सीडेंट हो गया था जिससे उन्हें फेंफड़े और लीवर में चोटें आई हैं. बीसीसीआई ने उनके ईलाज के लिए पहली ही पांच लाख रुपये की मदद की. इसके अलावा बड़ौदा क्रिकेट संघ (बीसीए) ने भी उन्हें तीन लाख रुपये दिए हैं. बीसीसीआई और बीसीए के पूर्व सचिव मार्टिन के परिवार की मदद कर रहे हैं।

Former India cricketer and ex-Baroda coach Jacob Martin met with an accident and is in the hospital.

Wish you a speedy recovery Jacob bhai and praying for your wellbeing. #getwellsoonpic.twitter.com/FDUNI74i3C