इतिहास की सबसे प्रसिद्ध दाढ़ी के लिए प्रसिद्ध हैं, बोल्ड होने पर भी बैटिंग जारी रखने वाले पहले क्रिकेटर...

आज एक ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी की 172वीं जयंती है, जिसने अपने करियर में सिर्फ 22 टेस्ट खेले, लेकिन इंग्लैंड के इस खिलाड़ी को खेल के भीष्म पितामह कहा जाता है. और सिर्फ 22 टेस्ट खेलने के बावजूद इनकी लोकप्रियता ऐसी रही कि मानो ये सौ से ज्यादा टेस्ट खेले हों, या फिर इन्होंने सर डॉन सरीखे को रिकॉर्ड बना दिए हों, लेकिन बता दें कि 22 टेस्ट में डब्ल्यूजी ग्रेस सिर्फ दो ही शतक बना सके और उनका औसत रहा 32.29. मगर इसके बावजूद अगर आज के दौर की पीढ़ी भी इनकी तस्वीरें देखकर आकर्षित होती है, तो इसकी वजह है डब्ल्यूजी ग्रेस की दाढ़ी.

Apart from Bradman, he was the only one to have been the best batsman in the world for two full decades.



Moreover, at his best, he batted a bit like Sunil Narine.



W.G. Grace was born #OnThisDay. pic.twitter.com/PXEr1YxcPX