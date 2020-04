केएल राहुल को अभी भी बहुत ज्यादा सालती है यह हार

भारतीय बल्लेबाज लोकेश राहुल (KL Rahul) ने कहा कि विश्व कप (2019) के ग्रुप चरण में शानदार प्रदर्शन के बाद सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार उनके और टीम के दूसरे खिलाड़ियों को अब भी परेशान करती है. राहुल ने ‘द माइंड बिहाइंड' चैट शो में कहा कि अगर उन्हें अपनी जिंदगी के किसी एक मैच का नतीजा बदलने का मौका मिला तो वह निश्चित रूप से 2019 विश्व कप का सेमीफाइनल होगा.'

KL RAHUL Is The FASTEST Indian To Score Century In All Formats Of CRICKET



IPL

ODI's

T20I's

Tests



He's Simply Incredible & Classy Batsman In This Generation!!!#HappyBirthdayKLRahulpic.twitter.com/w9rjz8g8DX