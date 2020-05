पाकिस्तानी दामाद क्रिकेटर को जल्द कराना पड़ सकता है ऑपरेशन, पहली बार इस अजीब हरकत के कारण चर्चा में आए थे

सूत्रों ने कहा, ‘‘अप्रैल से ही वह पीठ दर्द से परेशान हैं और पीसीबी ने उनकी चिकित्सा रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया और कुछ अन्य देशों के विशेषज्ञों के पास भेजी है.' उन्होंने कहा कि अगर विशेषज्ञ पीठ की समस्या के लिये ऑपरेशन की सलाह देते हैं तो बोर्ड उन्हें ऑस्ट्रेलिया या किसी भी अन्य देश में भेजने के लिये तैयार है. सूत्रों ने कहा, ‘‘हसन के पास दो ही विकल्प हैं या तो वह लंबी अवधि का उपचार ले या फिर ऑपरेशन करवाये लेकिन सब कुछ विदेशी विशेषज्ञों की राय पर निर्भर करेगा.'

अब देखते हैं कि हसन अली क्या फैसला लेते हैं. बहरहाल अब उनकी इन दो बातों की चर्चा कर लेते हैं, जिनके कारण वह चर्चाओं में आए थे. पहली बार वह काफी समय पहले भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के समय वाघा बॉर्डर पर अपने देश की तरफ अजीब-गरीब हरकतें करते देखे गए थे, जिसके लिए उन्हें भारतीयों की खासी आलोचना सहनी पड़ी थी.

Ye Pakistani Chirkut #HasanAli Hai. This joker has behaved like a monkey at the behest of Pakistan Rangers at Wagha border. He had challenged Indian Criket Team. He was hammered by Indian batsmen at Manchester. Kaha hai beta Hasan Ali? https://t.co/o7QY3BvtGg