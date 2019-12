दूसरे टेस्ट में हार के बाद केन विलियमसन ने कही यह बात

न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) ने कहा कि अगर उनकी टीम को दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया से मिली करारी शिकस्त से वापसी करनी है तो उसे शतक जड़ने वाले टॉम ब्लंडेल जैसा जुझारू जज्बा अपनाना होगा. सलामी बल्लेबाज ब्लंडेल मेलबर्न में आउट होने वाले अंतिम खिलाड़ी रहे, वह 121 रन बनाकर क्रीज पर टिके रहे जबकि न्यूजीलैंड के अन्य साथी खिलाड़ियों ने 488 रन के असंभव लक्ष्य का पीछा करते हुए अपने विकेट गंवा दिए.

A touch of class from Kane Williamson, who goes out of his way to thank the travelling New Zealand fans at the MCG



via @TheACCnzpic.twitter.com/GY5uBfNV4M