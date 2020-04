यह जवाब दिया टिम पेन ने खिलाड़ियों की वेतन कटौती को लेकर

टेस्ट कप्तान टिम पेन ने कहा है कि अगर वेतन कटौती के बारे में पूछा गया तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ‘लालच' नहीं दिखाएंगे क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बावजूद भविष्य में खेल अच्छी प्रगति करें. कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे और टी20 विश्व कप पर सवालिया निशान लग गया है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पहले ही अपने 80 प्रतिशत स्टॉफ की छुट्टी कर चुका है और अब खिलाड़ियों के वेतन में संभावित कटौती को लेकर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स संघ (एसीए) से बातचीत कर रहा है.

Australia Test captain Tim Paine says players want to keep game in best possible health during coronavirus pandemic as pay negotiations ramp up pic.twitter.com/67OKLCNaRa