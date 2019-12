कुछ यह जवाब दिया विराट कोहली ने सर विव रिचर्ड्स को अपनी तारीफ पर

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने हैदराबाद (Hyderabad) में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी मैच जिताऊ 94 रनों की नाबाद पारी के लिए अपनी तारीफ करने वाले वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विवियन रिचडर्स को धन्यवाद कहा है. कोहली ने तूफानी पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई थी और अब भारत तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है. दूसरा मैच आज यहां खेला जाना है.

विंडीज के खिलाफ तिरुवनंतपुरुम में अब से कुछ ही घंटे बाद दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन करोड़ों भारतीय ही नहीं, दिग्गजों से लेकर दुनिया भर के क्रिकेटप्रेमियों और पत्रकारों के बीच अभी भी विराट कोहली की हैदराबाद में महज एक दिन पहले खेली उस पारी की चर्चा हो हो रही है, जिसके तहत विराट ने 50 गेंदों पर नाबाद 94 रन बनाकर विंडीज के मुंह से निवाला छीन लिया था.

Thanks big BOSS. Coming from you means a lot