कुछ ऐसी प्रतिक्रिया विराट कोहली ने दी पत्नी अनुष्का शर्मा से जुड़ी अफवाहों पर

भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने कहा है कि टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ट्रोल्स (Ravi Shastri) की परवाह नहीं करते. कोहली (Virat Kohli) और शास्त्री के संबंध भी अच्छे हैं और इसी कारण कई बार बातें होती हैं कि कोहली पर शास्त्री का कोई बस नहीं है. कोहली ने इस बात को भी खारिज किया है. कोहली ने कहा कि उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को लेकर भी कई तरह की अफवाहें होती हैं, जो सभी एजेंडा आधारित होती हैं.

On this day in 2017



Virat Kohli equalled Brian Lara's record of Most Double Hundreds in Test Cricket by a Captain (5)



Two years later he stands on top of the list with 7 to his namepic.twitter.com/J9htyVHdCz