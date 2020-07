इस स्पिनर ने 500 से ज्यादा विकेट चटकाए, लेकिन भारत के लिए खेला सिर्फ 3 वनडे, आज है 56वां जन्मदिन

बंगाल के लिए खेलने वाले उत्पल का चयन तब तीस साल की उम्र में भारत की वनडे टीम में हुआ, तो इस फैसले की कड़ी आलोचना हुई थी. आलोचकों ने कहा कि किसी युवा को टीम में लेना चाहिए था. वहीं, काफी लोगों ने इस पर भी संदेह जताया कि वह चयन के हकदार भी हैं.

Happy Birthday Wishing you a Beautiful day and Many many Blessings for the all Year ahead of Wonderful Time Happy Birthday Utpal Chatterjee for all #CABCricket . pic.twitter.com/geJETnEWJ7