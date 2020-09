भारत के खिलाफ यह मैच आखिरी सांस तक मेरा सबसे बड़ा दुख बना रहेगा, पाकिस्तान पूर्व ओपनर इमरान नजीर ने कहा

पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज इमरान नजीर (Imran Nazir) दिग्गज बल्लेबाज रहे हैं. हालांकि, यह बात अलग है कि जैसी उम्मीदें उनसे लगाई गई थीं, वह उन पर खरे नहीं उतरे. यहां तक कि देश के लिए ज्यादा क्रिकेटर नहीं खेल सके, लेकिन इस बाद से ज्यादा उन्हें किसी और बात का मलाल है, जो भारत से जुड़ा हुआ है. इमरान नजीर (Imran Nazir) ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका में साल 2007 में खेले गए टी- वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को न जिता पाना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मलाल है और उनकी आखिरी सांस तक यह उनका सबसे बड़ा दुख बना रहेगा. याद दिला दें कि उस फाइनल मुकाबले में नजीर (Imran Nazir) ने रॉबिन उथप्पा के थ्रो पर रन आउट होने से पहले 14 गेंदों पर 33 रन बनाए थे. इस बहुत ही रोमांचक मुकाबले में भारत ने एमएस धोनी की कप्तानी में पाकिस्तान को 5 रन से हराकर पहला टी-20 वर्ल्ड कप जीतने का गौरव हासिल किया था.

