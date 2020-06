इस मीडियम पेसर के आखिरी टेस्ट में थे पांच विकेट, लेकिन फिर कभी भारत के लिए नहीं खेला

कुछ चीजों के कभी जवाब नहीं मिलते. और जवाब मिलते भी हैं, तो बड़ा ही अजीब सा लगता है. कुछ ऐसा ही हुआ भारत के लिए सिर्फ दो टेस्ट खेलने वाले विवेक राजदान के साथ. विवेक राजदान ने अपनी आखिरी पारी में भारत के लिए पांच विकेट चटकाए. और वह भी पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन इस प्रदर्शन के बावजूद विवेक राजदान को कभी तीसरा टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला. कहां..क्या गलत हुआ, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह वह बात है, जो विवेक राजदान के साथ हर उस खिलाड़ी को सालती रहेगी, जिसने अपने आखिरी टेस्ट पारी में पांच विकेट चटकाए हों.

RARE PIC: Sachin Tendulkar, who was just 16, is carried off the field by Vivek Razdan in the 1990 Rothmans Cup Triangular Series game at the Basin Reserve, Wellington.

Sachin had pulled his calf muscle in the field pic.twitter.com/wNfwT9Vrcn