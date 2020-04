पीएम मोदी ने वीडियो कॉनफ्रेंसिंग से 40 से भी ज्यादा खेल हस्तियों को दिया यह संदेश, धोनी ने नहीं लिया भाग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस (Coronavirus) से पार पाने में विराट कोहली, पीवी सिंधू, सचिन तेंदुलकर समेत शीर्ष 40 से अधिक खिलाड़ियों से लोगों को जागरूक करने का आग्रह करते हुए शुक्रवार को यहां कहा कि इस महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में ‘टीम इंडिया' के रूप में भारत को विजयी बनाना है. प्रधानमंत्री ने तेजी से फैल रही कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन के बीच खेल मंत्री कीरेन रिजिजू और देश के 40 से अधिक खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक घंटे तक बात की जिनमें बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, दिग्गज सचिन तेंदुलकर और वर्तमान कप्तान विराट कोहली जैसे शीर्ष क्रिकेटर भी शामिल थे. इनमें से कुछ खिलाड़ियों ने अपने सुझाव भी रखे और मोदी ने कहा कि उन पर पूरा ध्यान दिया जाएगा. तेंदुलकर ने 14 अप्रैल के बाद भी एहतियात बरतने पर जोर दिया जबकि फर्राटा धाविका हिमा दास ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिस पर हमले पर दुख जताया.

Interacted with sportspersons via video conferencing on the situation arising due to COVID-19. Sports requires self-discipline, tenacity, teamwork and a fighting spirit. These are also required to defeat Coronavirus. #IndiaFightsCoronahttps://t.co/OuWHisdaVX