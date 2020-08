यह है एमएस धोनी का असर, तमाम पाकिस्तानी दिग्गजों ने सुर में की माही की तारीफ, VIDEOS

जब किसी भारतीय क्रिकेटर के मुरीद पाकस्तानी दिग्गज भी हो जाएं, तो आप समझ सकते हैं उसमें जरूर कुछ खास है. और एमएएस धोनी (MS Dhoni) एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं. पाकिस्तानी क्रिेकेट दिग्गजों ने गुजरे शुक्रवार को संन्यास लेकर सभी को हैरान कर देने वाले एमएस धोनी (MS Dhoni) की एक सुर में जमकर सराहना की है. इन पाक दिग्गजों ने महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ करते हुए उन्हें भारत के महानतम कप्तानों में से एक और खेल को अपने तरीके से प्रभावित करने वाला खिलाड़ी बताया. शनिवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी में भारत ने टी20 विश्व कप, 50 ओवर का विश्व कप और चैंपियन्स ट्रॉफी का खिताब जीता जबकि टेस्ट क्रिकेट में दुनिया की नंबर एक टीम भी बना. इंजमाम-उल-हक (Inzamam-Ul-Hal), बासित अली (Basit Ali), वसीम अकरम (Wasim Akram), वकार यूनिस (Waqar yonus), मुदस्सर नजर, शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) और कई अन्य ने धोनी की सराहना की.

One of the true legends of Indian cricket and one of the greatest captains, congratulations on a great career MS Dhoni! All the best for your future. https://t.co/ruw8hQ5z8Z