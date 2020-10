पाकिस्तान के लिए खेलने वाला पहला सिख बनना चाहता है यह तेज गेंदबाज

इस समय पाकिस्तान में सरदार तेज गेंदबाज के चर्चे जोर-शोर से हो रहे हैं, जो भारत के खिलाफ बेहतर करना चाहता है. इस गेंदबाज का नाम महिंदर पाल सिंह है, जो पाकिस्तान के लिए खेलने वाले पहले सरदार खिलाड़ी बनना चाहते हैं. महिंदर ने कहा कि पाकिस्तान के लिए खेलना मेरे लिए बड़ी बात होगी. अगर आप किसी भी क्रिकेटर से पूछोगे, तो वह उच्च दबाव वाले मैच खेलना चाहता है. विश्व स्तर पर बड़े मैच, जिन्हें पूरी दुनिया देख रही हो. भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा ही बड़ा मंच होता है और भविष्य में मैं इस मंच का हिस्सा बनना पसंद करूंगा.

Mahinder Pal Singh has become one of the few Sikh cricketers to play in Pakistan domestic cricket after playing in Patrons Trophy Grade-2 pic.twitter.com/80EHVh5qln