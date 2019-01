ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ (India vs Australia) टेस्‍ट सीरीज में 2-1 के अंतर से जीत (Test Series Win) हासिल करने के बाद टीम इंडिया (Team India) के कोच रवि शास्‍त्री (Ravi Shastri) ने उन आलोचकों पर जमकर निशाना साधा है जो टीम के सिलेक्‍शन और अभ्‍यास कार्यक्रम को लेकर सवाल सवाल उठा रहे थे. शास्‍त्री ने अपने चिर-परिचित अंदाज में आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि सैकड़ों मील दूर से आने वाली नकारात्मक प्रतिक्रिया ‘बंदूक की गोली के धुएं' की तरह उड़ गई. टेस्ट सीरीज में जीत के बाद शास्त्री ने दिग्गज सुनील गावस्कर ( Sunil Gavaskar) सहित उन सभी आलोचकों पर निशाना साधा जिन्होंने टीम के चयन और अभ्यास कार्यक्रम पर सवाल उठाया था.

MUST WATCH: Virat & Co. celebrate historic win in style @scg dressing room abuzz with cheers, #TeamIndia thanking their fans & @imVkohli on the proudest moment of his life - @28anand has all bases covered here #AUSvIND



