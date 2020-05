इस तीन साल के बच्चे के ये बेहतरीन कवर ड्राइव बड़ों-बड़ों को हैरान कर देंगे, VIDEO

इन दिनों कोरोनवायरस (Coronavirus Pandemic) से लॉकडाउन में सोशल मीडिया पर क्रिकेट से जुड़े हर रोज कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. टीम इंडिया के वर्तमान सितारों से लेकर पुराने दिग्गज खेल से जुड़ीं अपनी यादें ताजा कर रहे हैं, तो प्रशंसकों को को बता रहे हैं कि वे लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं. बहरहाल, क्रिकट से ही जुड़ा तीन साल के एक बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें यह तीन साल का बच्चा ड्राइव शॉट खेल रहा है. और जिस अंदाज में यह बालक शॉट खेल रहा है, उस देखकर तो एक बार को बड़े से बड़े दांत तले उंगली दबा लें. इस बालक ने खुद को सिखाई क्रिकेट को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है.

This 3-year-old kid drives the ball better than anyone in my team!



via @Shahid68577153pic.twitter.com/t71uoNwibG