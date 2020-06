इस युवा पाकिस्तानी बल्लेबाज के आदर्श हैं रोहित शर्मा और वजह भी साफ कर दी

आम तौर पर जब भारतीय बल्लेबाजों के बारे में अपने विचार रखने की बात आती है, तो पाकिस्तानी बल्लेबाज बहुत ही नाम-तौलकर या फिर बढ़ा-चढ़ाकर बात करते हैं, लेकिन इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तानी टीम में शामिल किेए गए युवा हैदर अली ने कहा है कि रोहित शर्मा उनके रोल मॉडल हैं क्योंकि वह सही मायने में मैच विनिंग बल्लेबाज हैं. हैदर अली पाकिस्तान अंडर-19 टीम के लिए खेल चुके हैं और उनका 2019-20 सेशन बहुत ही शानदार रहा है. और इसी के बाद हैदर अली को पीसीबी ने 2019-20 के लिए केंद्रीय अनुबंध प्रदान किया. साथ ही हैदर अली ने पीएसएल के लिए 9 मैचों में 158 रनों से ज्यादा के स्ट्राइकरेट के साथ 239 रन बनाए थे.

Great to see the inclusion of the exciting Haider Ali for the upcoming tour of England. pic.twitter.com/w9rQ5XslGP