इस पाकिस्तानी देहाती लड़के की कमेंटेरी का अंदाज तो बड़ों-बड़ों को पानी पिला रहा, मस्त VIDEO हो रहा तेजी से वायरल

लॉकडाउन में एक से एक कमाल वीडियो सामने आ रहे हैं. और एक ऐसा ही वीडियो पाकिस्तान से सामने आ रहा है, जिसमें एक किशोर लड़का ऐसे अंदाज में कमेंटरी कर रहा है मानो टॉनी ग्रेग या माइल होल्डिंग कमेंटरी कर रहे हों! बहरहाल यह बताता है कि युवा और किशोरों पर असर क्रिकेटरों का ही नहीं, बल्कि कमेंटेटरों का भी पड़ता है. यह बात सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुए एक वीडियो से सामने आयी, जिसमें एक किशोर लड़का अंग्रेजी में कमेंटरी कर रहा है.

This is brilliant:) Super & Adorable. All the cricket commentators have serious competition and must watch out. What are your thoughts? @TheRealPCB@thePSLt20@TeamQuetta@nadeem_omar57@shoaib100mphpic.twitter.com/Q0C7s2s5Nw