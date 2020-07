टॉम मूडी ने चुनी वर्ल्ड टी20 XI, रोहित शर्मा कप्तान तो MS Dhoni के बदले विकेटकीपर के रूप में इस खिलाड़ी को चुना

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर टॉम मूडी (Tom Moody) ने अपनी पसंद की वर्ल्ड टी20 XI का ऐलान किया है. मूडी ने वर्ल्ड टी20 XI की टीम की कप्तानी रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को दी है. बता दें कि टॉम मूडी (Tom Moody World T20I XI) आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम के कोच पर भी रहे हैं, जहां डेविड वॉर्नर (David Warner) टीम के कप्तान थे. लेकिन मूडी ने कप्तान के तौर पर रोहित को चुना है. वर्ल्ड टी20 XI की टीम में मूडी ने वॉर्नर और विराट कोहली (Virat Kohli) जैसे दिग्गज को भी जगह दी है. सबसे हैरानी की बात ये है कि मूडी के द्वारा चुनी गई टीम में एम एस धोनी (MS Dhoni) अपनी जगह नहीं बना पाए हैं. धोनी की जगह टीम में बतौर विकेटकीपर निकोलस पूरन को शामिल किया गया है. एबी डिविलियर्स के साथ-साथ टीम में ऑलराउंडर के तौर पर मूडी ने आंद्रे रसेल को शामिल किया है. बतौर स्पिनर राशिद खान और सुनील नरेन ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्व दिग्गज की पसंद बने हैं.

Tom Moody picks his current T20 Eleven in "Cricbuzz in Conversation with Harsha Bhogle":



Warner

Rohit Sharma (C)

Virat Kohli

AB Devillers

Pooran (WK, need a left-hander for the match up)

Russell

Narine

Starc

Bumrah

Jofra Archer

Rashid

12th man - Jadeja (for his fielding)