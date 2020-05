ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने शुरूआत बतौर गेंदबाज की लेकिन बाद में बन गए दिग्गज बल्लेबाज, इस खिलाड़ी की होती है ब्रैडमैन से तुलना

रवि शास्त्री

भारत के ऑलराउंडर रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने अपनी शुरूआत बतौर गेंदबाज के तौर पर की थी. शास्त्री जब शुरूआत में आए थे तो नंबर 10 पर बल्लेबाजी करते थे. लेकिन बाद में अपने परफॉर्मेंस से उन्होंने खुद को बतौर बल्लेबाज साबित किया. एक समय जो बल्लेबाज नंबर 10 पर बल्लेबाजी करता था वो बल्लेबाज भारत के लिए ओपनिंग भी करने लगा. अपने डेब्यू से 18 माह के बाद ही शास्त्री को भारत के लिए ओपनिंग करने का मौका मिला था. रवि शास्त्री ने अपने करियर में 80 टेस्ट और 150 वनडे मैच खेले. टेस्ट में शास्त्री ने जहां 151 विकेट चटकाए तो वहीं 11 शतक भी जमाए. वनडे में उन्होंने 129 विकेट लिए और 4 शतक भी ठोके.

कैमरून व्हाइट

ऑस्ट्रेलिया के कैमरून व्हाइट (Cameron White) ने भी ऑस्ट्रेलियाई टीम में लेग स्पिनर के तौर पर टीम में जगह बनाई थी. इतना ही नहीं बतौर गेंदबाज कैमरून व्हाइट भारत के महान सचिन तेंदुलकर को आउट करने में सफल रहे. लेकिन अच्छी शुरूआत के बाद उनकी गेंदबाजी में दम नजर नहीं आने लगे, ऐसे में कैमरून ने बल्लेबाजी में अपना फोकस लगाने लगे. आखिर में व्हाइट ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर बनकर उभरे. कैमरून ने 91 वनडे और 47 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले, इस दौरान वनडे में केवल 12 विकेट और टी-20 इंटरनेशनल में 1 विकेट ही ले पाए. वहीं, बल्लेबाजी में कमाल दिखाते हुए वनडे में 2 शतक औऱ 11 अर्धशतक जमाने में सफल रहे. टी-20 इंटरनेशनल में कैमरून व्हाइट के नाम 5 अर्धशतक शामिल रहा.

शोएब मलिक

पाकिस्तान के दिग्गज शोएब मलिक (Shoaib Malik) ने भी अपने करियर की शुरूआत बतौर गेंदबाज की थी. टेस्ट क्रिकेट में मलिक नंबर 10 से लेकर नंबर 1 पर बल्लेबाजी कर चुके हैं. जब शोएब मलिक ने 17 साल की उम्र में अपना टेस्ट डेब्यू किया था तो बतौर ऑफ स्पिनर टीम में शामिल हुए थे. बाद में अपनी बल्लेबाजी में सुधार करने में सफल रहे और पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हुए. शोएब ने टेस्ट में 32 विकेट चटकाए तो वहीं 3 शतक के साथ-साथ 8 अर्धशतक भी जमाने में सफल रहे. वनडे में उनके नाम 158 विकेट दर्ज है और 7534 रन बनाने में सफल रहे हैं. वनडे में मलिक ने 9 शतक और 44 अर्धशतक जमाने का कमाल कर दिखाया है.

