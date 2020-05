ऐसे 5 महान क्रिकेटर जो अपने करियर में रहे अंधविश्वासी, यह खिलाड़ी कभी भी मैच में नए बल्ले से नहीं खेला..

सचिन तेंदुलकर

दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने यूं तो अपने करियर में कई रिकॉर्ड अपने टैलेंट के दम पर बनाए लेकिन वो भी अपने करियर के दौरान टोटकों का इस्तमाल करते थे. सचिन हमेशा बांये पैर में सबसे पहले पैड पहनते थे. उनका मानना था कि यदि वो पहले पैड अपने बायें पैर पर बांधेगे तो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे. इसके अलावा आपको बता दें कि 2011 वर्ल्डकप के दौरान तेंदुलकर ने अपना पसंदीदा बल्ले को ठीक करवाया था जिसे वो लकी मानते थे, और उसी बल्ले से पूरा टूर्नामेंट भी खेले थे. बता दें कि साल 2011 का वर्ल्डकप भारतीय टीम ने जीता था.

विराट कोहली

वर्तमान में विराट कोहली (Virat Kohli) दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज हैं और उनके खाते में ढ़ेरों रिकॉर्ड्स हैं. आपको बता दें कि टैलेंट के अलावा कोहली भी कभी टोटकों का इस्तमाल किया करते थे. विराट जब अपने शुरूआती करियर में लगातार रन बना रहे थे तब उन्होंने जो ग्लव्स पहने थे उसी ग्लव्स को वो हमेशा बल्लेबाजी के दौरान इस्तमाल करने लगे थे. कोहली को यह अंधविश्वास हो गया था कि उनका ग्लव्स लकी है और जब कभी भी पुराने ग्लव्स को पहनकर मैदान पर उतरेंगे तो रन बनाएंगे. यह टोटका कोहली ने काफी समय कर आजमाया था. कुछ सालों के बाद जब उन्हें लगा कि वो लगातार रन खुद के टैलेंट के बल पर लगा रहे हैं तो उन्होंने टोटकों का इस्तमाल करना बंद कर दिया.

