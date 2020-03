कोरोना वायरस की चपेट में PSL, ये सभी दिग्गज विदेशी खिलाड़ी वापस अपने देश लौटेंगे

कोरोना वायरस (coronavirus) के बढ़ते खतरे को देखते हुए पाकिस्तान सुपर लीग 2020 (PSL 2020) को बीच में ही छोड़कर विदेशी खिलाड़ी वापस अपने देश लौट रहे हैं. एलेक्स हेल्स से लेकर कॉलिन मुनरो जैसे दिग्गज पीएसएल को छोड़कर वापस अपने देश लौटने वाले हैं. पीएसएल को बीच में छोड़कर वापस जाने वाले विदेशी खिलाड़ियों में एलेक्स हेल्स (कराची किंग्स), रेले रोसौव और जेम्स विंस (मुल्तान सुल्तांस), टॉम बैंटन, कार्लोस ब्रैथवेट, लियाम डॉसन, लुईस ग्रेगरी, लियाम लिविंगस्टोन (पेशावर जाल्मी), जेसन रॉय-टाइमल मिल्स (क्वेटा ग्लैडिएटर्स), कॉलिन मुनरो, दाविद मालन और ल्यूक रोंची (इस्लामाबाद यूनाइटेड) जैसे खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं. आपको बता दें दिग्गज क्रिकेटर डेल स्टेन भी पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) को छोड़कर वापस अपने देश दक्षिण अफ्रीका लौटने वाले हैं. स्टेन ने ट्वीट कर फैन्स को इसकी जानकारी दी है. बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भी पीएसएल के बाकी बचे मैचों को खाली स्टेडियम में कराए जाने का फैसला लिया है. इसके साथ -साथ फाइनल 22 मार्च के बजाय 18 मार्च होगा.

The following players have to date confirmed they will not take any further part in the #HBLPSLV : Karachi Kings – Alex Hales Multan Sultans – Rilee Rossouw and James Vince

इस समय पीएसएल (PSL 2020) अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है और फाइनल सहित 6 मैच बचे हुए हैं. बात करें अंक तालिका की तो मुल्तान सुल्तांस की टीम 9 मैच में 6 मैच जीतकर 14 अंक के साथ टॉप पर है तो वहीं दूसरे नंबर पर कराची किंग्स की टीम है जिसने अपने 8 मैचों में से 4 मैच जीतकर 9 अंक हासिल करने में सफल रही है. पीएसएल 2020 में सबसे ज्यादा रन बाबर आजम (Babar Azam) ने बनाए हैं. बाबर ने 7 पारियों में 294 रन बनानें का कारनामा कर दिखाया है. इस टूर्नामेंट में बाबर आजम के नाम 3 अर्धशतक जमाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

I really can't believe it, but unfortunately I'm heading back home tonight.

I can't thank the guys at @IsbUnited enough for your kind support, you've all been amazing.

To the fans, thank you, I hope to be back soon!

Stay healthy guys, wash your hands!