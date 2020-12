topsportsnews2020: साल 2020 के 5 बड़े विवादों में कुछ की अभी भी हो रही चर्चा और...

1. सुरेश रैना के लौटने पर अभी भी रहस्य !

कुछ महीने पहले यूएई में शुरू हुई आईपीएल में सुरेश रैना कप्तान धोनी और बाकी खिलाड़ियों के साथ जोर-शोर से टूर्नामेंट खेलने पहुंचे. इससे पहले रैना ने ट्रेनिंग को लेकर अपने अकाउंट पर वीडियो पोस्ट किए थे. लेकिन फैंस अभी भी वह वास्तविक घटना जानने को उतावले हैं कि आखिर रैना ने भारत लौटने का फैसला क्यों किया. कहीं, छपा कि रैना भारत में रह रहे परिवार को लेकर चिंता में थे, तो कहीं छपा कि रैना कप्तान धोनी जैसा डूप्लेक्स न मिलने से नाराज होकर भारत लौटे. टीम मालिक श्रीनिवासन ने कहा कि सफलता रैना के दिमाग में घुस गई है! जितने मुंह, उनती बातें, लेकिन यह साल 2020 का बड़ा क्रिकेट विवाद तो रहा ही. साथ ही यह भी अभी रहस्य ही है कि रैना के भारत लौटने के पीछे असल वजह क्या थी

2. रोहित को आखिरी यह कैसी चोट?

टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा की चोट रैना के भारत लौटने की तरह ही किसी मिस्ट्री मूवी में तब्दील हो गई! एक तरफ बीसीसीआई ने रोहित को चोटिल घोषित कर दिया, तो दूसरी तरफ रोहित आईपीएल के फाइनल में अर्द्धशतक बनाकर मैन ऑफ द मैच बने. ऐसे में आम से लेकर खास तक सभी की जुबां पर यही चर्चा रही कि आखिर यह कैसी चोट है? कुल मिलाकर रोहित को लेकर शुरू हुआ यह साल 2020 का बड़ा विवाद अभी तक नहीं सुलझ सका है कि आखिरी इस चोट के पीछे की असर कहानी क्या है ? इस चोट की चर्चा कभी भी अपना सुर लगा देती है और आने वाले समय में भी लगाती रहेगी !

Finally after soo much long time saw Virat Batting

Virat Anushka playing cricket in building today

Anushka bowls a Bouncer to Virat#ViratKohli#AnushkaSharma#Cricketpic.twitter.com/XFmfs3hiBt