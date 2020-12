NZ vs PAK: आखिरी दिन के बचे थे 5 ओवर, फिर ऐसे मिली न्यूजीलैंड को जीत, सोशल मीडिया पर हो रही है तारीफ

Aus Vs Ind 2nd test: टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने 32 साल बाद दोहराया ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड

Test cricket — Jimmy Neesham (@JimmyNeesh) December 30, 2020

"Supporting Pakistan cricket team isn't stressful at all" says 24 year old Abdul. #NZvPAKpic.twitter.com/CBRon9hwfn — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) December 30, 2020

what a fight back by Team Pakistan ???????? fought hard but never mind.come back stronger in next game but in this match we have seen some good performances @iamfawadalam25@iMRizwanPak@iFaheemAshraf good luck for next game.Congratulations to @BLACKCAPS team #PakvsNz — Kamran Akmal (@KamiAkmal23) December 30, 2020

Say hello to the new No.1 Test team in the world - New Zealand! #NZvPAK#BoxingDayTestpic.twitter.com/0lbjXV5qNG — ThePoppingCrease (@PoppingCreaseSA) December 30, 2020

पाकिस्तान की टीम ने दूसरी पारी में संघर्ष दिखाया लेकिन अपनी हार नहीं टाल सके, दूसरी पारी में पाकिस्तान 271 रन पर ऑलआउट हो गई. दरअसल टेस्ट मैच के आखिरी दिन 5 ओवर का खेल शेष था और पाकिस्तान की आखिरी जोड़ी मैदान पर थी. लेकिन सैंटनर ने नसीम शाह को आउट कर न्यूजीलैंड को शानदार जीत दिला दी. पाकिस्तान की आखिरी जोड़ी ने काफी शानदार बल्लेबाजी की और एक समय ऐसा भी आय़ा था जब लग रहा था कि मैच ड्रा पर खत्म हो जाएगा.

Five Test wins in a row for the @BLACKCAPS



What a team! pic.twitter.com/GwzAHhtniV — ICC (@ICC) December 30, 2020

नसीम शाह और शाहिन अफरीदी ने मिलकर आखिर के 46 गेंद खेले लेकिन 47वें गेंद पर सैंटनर ने शाह को आउट कर पाकिस्तान की दूसरी पारी सिमेट दी. आखिरी दिन 4.3 ओवर का खेल शेष रहते न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज कर पाकिस्तान को 101 रन से पटखनी दी.

