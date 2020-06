शाहिद अफरीदी कोविड-19 जांच में पॉजिटिव पाये गए, क्रिकेटरों ने यूं दिया अपना रिएक्शन

पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket) के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने शनिवार को कहा कि वह कोविड-19 जांच में पॉजिटिव पाये गए हैं जिससे वह इस खतरनाक वायरस से संक्रमित होने वाले पहले ‘हाई-प्रोफाइल' क्रिकेटर बन गये है. अफरीदी ने ट्विटर पर खुद के कोविड-19 पॉजिटिव होने की जानकारी दी. उनहोंने कहा, ‘‘मैं गुरूवार से स्वस्थ्य महसूस नहीं कर रहा था, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था. मैंने जांच कराई और बदकिस्मती से मैं कोविड-19 पॉजिटिव हूं. जल्दी स्वस्थ होने की दुआओं की जरूरत है, इंशाअल्लाह. ''

Gautam Gambhir "Nobody should be infected with this virus. I have political differences with Shahid Afridi but I want him to recover as soon as possible" #Covid19