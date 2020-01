खास बातें फैन ने जमकर की रोह‍ित शर्मा की तारीफ लक्ष्‍मण, सहवाग और हरभजन ने क‍िए ट्वीट सोशल मीड‍िया पर बने कई रोचक Meme

NZ vs Ind 3rd T20:रोहित शर्मा (Rohit Sharma)ने सुपर ओवर की आखिरी दो गेंद पर दो छक्के लगाकर भारत को तीसरे टी20 मैच (New Zealand vs India, 3rd T20) में रोमांचक जीत दिला दी. इस जीत के साथ ही टीम इंड‍िया ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली. मैच में रोह‍ित ने जब सुपर ओवर आख‍िरी दो गेंदों पर छक्‍के लगाकर भारत को जीत द‍िलाई तो सोशल मीड‍िया पर पूरी तरह मानो उनका कब्‍जा हो गया. हर तरफ रोह‍ित और उनकी पारी ही चर्चा का व‍िषय बन गई थी. फैंस ने टीम इंड‍िया के ह‍िटमैन की पारी की जमकर प्रशंसा करते हुए कई रोचक ट्वीट क‍िए. रोह‍ित की प्रशंसा में कई चुटीले Memes भी नजर आए. वीवीएस लक्ष्‍मण, हरभजन स‍िंह और वीरेंद्र सहवाग जैसे पूर्व क्र‍िकेटरों ने रोह‍ित की जमकर प्रशंसा की. फैंस भी ह‍िटमैन की इस पारी पर न‍िहाल नजर आए. नजर डालते हैं रोह‍ित के सुपर कर‍िश्‍मे पर सोशल मीड‍िया में आए रोचक कमेंट्स और तैयार क‍िए गए Memes पर..

This is the best batsman in the world right now.

When it comes to decider this man never let India down.



Hitman becomes superhit in Super Over.

Remember the name #RohitSharma



#NZvINDpic.twitter.com/8hN0OxUH9q — Mukul Sharma (@mukulsharma1419) January 29, 2020

एक फैन ने अपने र‍िएक्‍शन में ल‍िखा-ह‍िटमैन सुपर ओवर में बन गया सुपरह‍िट.

I don't need anything to get high. I'm high on his batting & that's enough for me #NZvIND#RohitSharmapic.twitter.com/QW8TTT1wTP — Sam ???????? (@_Sam_tweets) January 29, 2020

*After hitting two back to back sixes*#RohitSharma to Dhoni:pic.twitter.com/XfpwxmAUzF — Vishal Saini (@vishal_saini_vs) January 29, 2020

If playing under pressure is an art then #RohitSharma is an artist#NZvINDpic.twitter.com/UWxF876bBU — Tweetera (@DoctorrSays) January 29, 2020

जीत के लिये 180 रन के लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी न्यूजीलैंड टीम को आखिरी ओवर में मोहम्मद शमी ने 179 रन पर रोक दिया जिससे मैच सुपर ओवर तक खिंचा. शमी ने 20वें ओवर में पहले केन विलियमसन और आखिरी गेंद पर रोस टेलर को बोल्ड करके मेजबान से शर्तिया जीत छीन ली. जसप्रीत बुमराह के डाले सुपर ओवर में कीवी कप्तान विलियमसन ने एक छक्का और एक चौका जबकि मार्टिन गुप्टिल ने एक चौका लगाया जिससे मेजबान ने 17 रन बनाए . सुपर ओवर में भारत की ओर से रोहित शर्मा और केएल राहुल उतरे लेकिन पहली चार गेंद पर सिर्फ आठ रन बन सके. आखिरी दो गेंद पर दस रन की जरूरत थी और रोहित ने टिम साउदी पर दो गगनभेदी छक्के जड़कर भारत को जीत दिला दी. इससे पहले, रोह‍ित ने मैच में 40 गेंद में 65 रन बनाते हुए टीम को179 रन तक पहुंचाने में अहम भूम‍िका न‍िभाई थी. रोहित ने आक्रामक पारी में छह चौके और तीन छक्के लगाए थे. हैम‍िल्‍टन टी20 रोह‍ित शर्मा के ही नाम रहा, इसल‍िए उन्‍हें मैन ऑफ द मैच घोष‍ित क‍िया.