Aus Vs Ind: पिच से छेड़खानी करते पकड़े गए स्टीव स्मिथ, फैंस का फूटा गुस्सा..देखें Video

Aus Vs Ind: तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने शानदार 97 रन की पारी खेली. पंत की पारी के दम पर भारतीय टीम ने टेस्ट मैच के आखिरी दिन मैच को बचाए रखने में सफलता पाई. पंत ने अपनी पारी में 2 छक्के भी लगाए और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की खूब धुनाई की. पंत ने जहां अपनी पारी से क्रिकेट फैन्स का दिल जीत लिया तो वहीं दूसरी ओर स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने टेस्ट मैच के आखिरी दिन एक ऐसी हरकत की जिसकी चर्चा फैन्स कर रहे हैं. दरअसल पांचवें दिन ड्रिंक्स ब्रेक के बीच स्मिथ बल्लेबाज ऋषभ पंत द्वारा लिए गए गार्ड (बल्लेबाजी मार्क) को पैर से मिटाते दिखे. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर जब स्टीव स्मिथ के द्वारा किया गया यह हरकत वायरल हुआ तो फैन्स उन्हें जमकर ट्रोल करते दिखे.

Australia's Steve Smith shadow-batted as he came to the crease after the drinks break, and proceeded to remove Rishabh Pant's guard marks.



#INDvAUSpic.twitter.com/YrXrh3UlKl — Manoj Singh Negi (@Manoj__negi) January 11, 2021

फैन्स ने स्मिथ के लिए कई ट्वीट भी किए. बता दें कि पंत और पुजारा ने 144 रन की साझेदारी चौथे विकेट के लिए करते भारतीय टीम को टेस्ट मैच में बनाए रखा था. वैसे पंत के आउट होने के बाद पुजारा भी अपना शतक नहीं पूरा कर पाए और 77 रन बनाकर आउट हुए. लेकिन इसके बाद हनुमा विहारी और अश्विन ने छठे विकेट के लिए संघर्ष दिखाया और 33 ओवर से ज्यादा ओवर खेलकर मैच को ड्रा की ओर ले जाने के लिए अग्रसर नजर आए.

What are the umpires doing there?? — 10 Bamboos (@Baba__Gyaancho) January 11, 2021

Once a cheater is always a cheater — Navneet Thusoo (@NavneetEnjoyin) January 11, 2021

Can't decide who's the worst - Australian crowd, Australian umpires or Australian player Steve Smith — Sagar (@sagarcasm) January 11, 2021

आखिरी दिन ऑस्ट्रेलियाई विकेटकी पर टिम पेन भारतीय क्रिकेटर अश्विन पर स्लेजिंग करते भी दिखे लेकिन अश्विन इन सभी बातों को भूलाकर जमकर बल्लेबाजी कर फैन्स का दिल जीत रहे हैं. दूसरी ओर हनुमा विहारी भी क्रीज पर जमकर डट गए हैं और कंगारू गेंदबाजों को विकेट लेने के लिए तरसा दिया है.

