शाहिद अफरीदी ने बर्थडे पर लिखा, मैं 44 साल का हो गया हूं, तो लोगों ने ऐसे किया ट्रोल

दुनिया का इकलौता बल्लेबाज जिसने वनडे में 200 के स्ट्राइक रेट के साथ एक नहीं बल्कि 3 बार जमाया शतक

Thank you very much for all the lovely birthday wishes - 44 today! My family and my fans are my biggest assets. Really enjoying my stint with Multan and hope to produce match winning performances for all MS fans. — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) February 28, 2021

बता दें कि अफरीदी अपनी सही उम्र को लेकर काफी ट्रोल होते हैं. शाहिद अफरीदी ने अपनी आत्मकथा 'गेम चेंजर' में भी अपी उम्र का खुलासा किया है जहां उन्होंने अपनी उम्र ज्यादा बताई है. अब उन्होंने अपने बर्थडे पर उम्र के साथ ट्वीट कर फैन्स को फिर से इस बारे में बहस करने का मौका दे दिया है.

The Man ! The Myth ! The Legend ! .... a 16yr old Afridi scoring the fastest centuryyyyy......... today turns 44, according to his book he is 46 and Wikipedia says 41 , happy birthday lala — Giri Babu Madhavan (@Girisgb) March 1, 2021

अफरीदी ने अपने ट्वीट में लिखा, बर्थडे की शुभकामनाओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आज 44 साल का हुआ. मेरा परिवार और मेरे फैन्स ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति हैं. वास्तव में यहां मुल्तान की टीम के साथ जुड़ने का आनंद ले रहा हूं और सभी मुल्तान सुल्तान प्रशंसकों के लिए मैच जीतने वाले प्रदर्शन करने की उम्मीद करता हूं.'

Little-known fact, Blink 182's “What's My Age Again?” is based on Shahid Afridi. https://t.co/fbq7yn9Zqf — Brydon Coverdale (@brydoncoverdale) March 1, 2021

Lala Happy to u ap 44 key rahay ho.. but when u come to play it shows 40years Kya yeh khula tazad nahi enjoy ur day #lala#PSL6#PSL2021#PSL — zooro (@z_chiragh) February 28, 2021

बता दें कि पीएसएल 2021 में अफरीदी मुल्तान सुल्तांस की टीम की ओर से खेल रहे हैं. अफरीदी ने अपने करियर में 27 टेस्ट, 398 वनडे और 99 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. भले ही टेस्ट में अफरीदी ज्यादा सफल नहीं रहे लेकिन छोटे फॉर्मेट में काफी सफल रहे. अफरीदी ने 398 वनडे में 8064 रन बनाए जिसमें 6 शतक और 39 अर्धशतक शामिल रहा.

टी20 वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान ने भारत से मांगा यह बड़ा आश्वासन

His age according to espn 41

His age according to biography 46

and now 44.

So actual age is (41 + 46 + 44)/3 = 43.666666

Which means it's not actually his birthday, we're just two thirds of the way to his birthday. He'll turn 44 on July 1. — RON (@thisisroh4) March 1, 2021

इसके अलावा वनडे में अफरीदी ने 395 विकेट लिए हैं. टी20 इंटरनेशनल में अफरीदी ने 1416 रन बनाए और 98 विकेट लेने में सफल रहे हैं. ओवरऑल 326 टी-20 मैच में उन्होंने 4395 रन बनाए और 344 विकेट लेने में सफल रहे हैं. टी-20 में अफरीदी ने एक शतक भी जमाया है.