रवींद्र जडेजा को लेकर ट्विटर पर भिड़े संजय मांजरेकर और माइकल वॉन, फिर हुआ कुछ ऐसा...

मौजूदा कॉमेंटेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन के बीच भारतीय टीम के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को लेकर विवाद गहरा गया है. माइकल वॉन ने मंगलवार को जानकारी दी कि संजय मांजरेकर ने उन्हें ट्वीटर से ब्लॉक कर दिया है. माइकल वॉन ने ट्वीटर पर लिखा, "ब्रेकिंग न्यूज, मुझे संजय मांजरेकर द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है." दरअसल, संजय मांजरेकर ने जडेजा को पूर्ण खिलाड़ी न मानते हुए कहा था कि वह उनके स्थान पर टीम में एक पूर्ण गेंदबाज या पूर्ण बल्लेबाज शामिल करते. इस बात पर रवींद्र जडेजा ने ट्वीट कर संजय मांजरेकर से खिलाड़ियों का साम्मान करने की बात कही थी.

BREAKING NEWS .. I have been blocked by @sanjaymanjrekar .. !!! #CWC19