दो नए चयनकर्ताओं का चयन इस तारीख तक जरूर कर लिया जाएगा, सीईसी सदस्य मदन लाल ने कहा

अब यह तो आप जानते ही हैं कि वर्तमान चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता वाली चयन समिति के कार्यकाल को पिछले साल अक्टूबर में वर्तमान हालात के मद्दनजर बढ़ा दिया गया था. लेकिन अब खबर यह आ रही है कि अगले महीने की पांच तारीख से पहले दो नए चयनकर्ता चुन लिए जाएंगे. सीएसी के सदस्य और पूर्व ऑलराउंडर मदन लाल ने यह जानकारी दी. भारत के पूर्व क्रिकेट रुद्र प्रताप सिंह और सुलक्षणा नाईक सीएसी के अन्य सदस्य हैं. बता दें कि चयन समिति में सिर्फ दो ही नए सदस्यों की जगह खाली है. इस समिति को अध्यक्ष एमएसके प्रसाद और उनके साथी सदस्य गगन खोड़ा के विकल्प ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. प्रसाद और खोड़ा का कार्यकाल खत्म हो गया है.

New Selectors To Be Named Before End Of India's NZ Tour: Madan LalThe CAC comprising of Madan Lal, RP Singh and Sulakshana Naik have been assigned to pick two new selectors as MSK Prasad and Gagan Khoda have finished their tenures.



