भारत ने पाकिस्तान को हराया तो शोएब अख्तर ने खोली PCB की पोल, बोले- 'कोच से बोला गया 15 लाख नहीं, 13 लाख ले लो...'

ICC Under 19 World Cup 2020 : भारत ने पाकिस्तान को अंडर-19 वर्ल्‍डकप (ICC Under 19 World Cup) के सेमीफाइनल में हराकर शानदार जीत हासिल की और फाइनल में प्रवेश किया. रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर अख्तर (Shoaib Akhtar) ने टीम इंडिया की जमकर तारीफ की और पाकिस्तानी टीम की खूब आलोचना की. उन्होंने एक तरफ नाबाद शतक जड़ने वाले बाएं हाथ के ओपनर यशस्‍वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) की तारीफ की तो वहीं दूसरी तरफ पाक‍िस्‍तान टीम के प्रदर्शन से शोएब न‍िराश नजर आए. उन्होंने उस रन आउट को सबसे बेवकूफी भरा बताया जिसमें दोनों पाकिस्तानी बल्लेबाज एक ही तरफ भाग रहे थे. उन्होंने कहा- दोनों एक ही तरफ डाइव मार रहे हैं और थ्रो दूसरी तरफ जा रहा है. आप बेवकूफ और मूर्ख लग रहे थे.''

देखें रन आउट का पूरा वीडियो...

A moment neither Rohail Nazir or Qasim Akram will want to see again.



