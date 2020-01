U19CWC 2020: मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भारत रविवार को करेगा श्रीलंका के खिलाफ अभियान की शुरुआत

मौजूदा विजेता भारतीय टीम आईसीसी अंडर-19 विश्व कप में अपने खिताब बचाने के अभियान की शुरुआत रविवार को श्रीलंका के खिलाफ होने वाले मैच से करेगी. प्रियम गर्ग की कप्तानी वाली टीम काफी पहले दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुकी है और वहां उसने स्थिति के साथ तालमेल बिठाने के लिए सीरीज भी खेल ली हैं. इस टीम दक्षिण अफ्रीका को तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से हरा अपनी तैयारियों का परिचय दे दिया था.

