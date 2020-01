U19CWC: कुछ ऐसे भारतीय जूनियरों ने जापान को बुरी तरह से रौंद डाला

मौजूदा चैंपियन भारत ने यहां जारी आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप (Under-19 World Cup) के ग्रुप-ए के अपने दूसरे मैच में मंगलवार को जापान को 10 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए जापान को 41 रन पर ढेर कर दिया और फिर 4.5 ओवरों में ही बिना कोई विकेट खोए लक्ष्य हासिल कर लिया. इस जीत के साथ भारत का अगले दौर में पहुंचना लगभग तय है. भारतीय टीम के लिए यशस्वी जयसवाल ने 18 गेंदों पर पांच चौकों और एक छक्के से नाबाद 29 और कुमार कुशाग्र ने 11 गेंदों पर दो चौकों से नाबाद 13 रन बनाए. इस जीत के बाद ग्रुप-ए में भारतीय टीम दो मैचों से चार अंक हो गए हैं और वह अंकतालिका में मजबूती से शीर्ष स्थान पर कायम हैं. न्यूजीलैंड और जापान एक-एक अंकों के साथ क्रमश : दूसरे और तीसरे नंबर पर है. मैच में आठ ओवरों में पांच रन देकर चार विकेट लेने वाले रवि बिश्नोई को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला, जोकि उनके करियर का पहला मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार है. भारत को ग्रुप-ए में अब अपना तीसरा मैच शुक्रवार को इसी मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है.

Today's Player of the Match, Ravi Bishnoi #U19CWC | #INDvJPN | #FutureStars pic.twitter.com/BTSfG3BJNP

इससे पहले, भारत ने पहले गेंदबाजी करते हुए जापान को 22.5 ओवरों में पवेलियन लौटा दिया. भारत की ओर से रवि बिश्नोई ने शानदार गेंदबाजी करते हुए आठ ओवरों में पांच रन देकर चार विकेट लिए जबकि कार्तिक त्यागी को तीन विकेट मिले. अब भारत को जीत के लिए 42 रनों की दरकार है. यह अंडर-19 विश्व कप में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया अभी तक का संयुक्त रूप से दूसरा सबसे न्यूनतम है. कनाडा और बांग्लादेश भी अंडर-19 विश्व कप में 41-41 रनों पर ऑल आउट हो चुकी हैं.

Two wickets in two balls for Kartik Tyagi!#U19CWC | #INDvJPN | #FutureStarspic.twitter.com/ceCocyrCDF