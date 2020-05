ICC Test Ranking: ऑस्ट्रेलिया ने भारत से छीना टेस्ट में नंबर वन का ताज, ऑस्ट्रेलियाई कोच लैंगर बोले- अब भारत को हराना है

ICC Test Ranking: भारत ने शुक्रवार को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग (ICC Test Ranking) में अपना शीर्ष स्थान ऑस्ट्रेलिया को गंवा दिया. भारत ने अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था और आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में इस बढ़त को कायम रखा. टेस्ट चैंपियनशिप लीग में छह सीरीज शीर्ष नौ टीमों के बीच खेली गयी. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के बयान के अनुसार भारत ने अपना स्थान इसलिए गंवाया क्योंकि उसके 2016-17 में 12 टेस्ट जीत के रिकॉर्ड और एक टेस्ट हार को ताजा रैंकिंग से हटा दिया गया. विराट कोहली की टीम ने उस समय अपनी सभी पांचों सीरीज जीती थीं जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज भी शामिल थीं. बता दें कि भारत की टीम ताजा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 114 अंक के साथ तीसरे नंबर पर हैं तो वहीं पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया 116 अंक के साथ मौजूद हैं. दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड 114 अंक के साथ मौजूद हैं. गौरतलब है कि टेस्‍ट क्रिकेट की रैंकिंग के इतिहास में यह दूसरा मौका है जब टॉप 3 टीमों के बीच टॉप पर रहने के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिली है. इससे पहले साल 2016 में ऐसा ही मौका आया था जब टेस्ट रैंकिंग में रहने वाली टॉप 3 टीमों के बीच महज एक-एक अंक का फासला रहा था.

