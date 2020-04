पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल को पाकिस्तान बोर्ड ने 3 साल के लिए किया बैन

पाकिस्तान के बल्लेबाज उमर अकमल (Umar Akmal) को पाकिस्तान बोर्ड ने 3 सालों के लिए बैन कर दिया है. अकमल पर बुकियों से मुलाकात करने का आरोप था. उमर अकमल को यह सजा पाकिस्तान बोर्ड (Pakistan Cricket Board) की अनुशासनात्मक पैनल में सुनवाई करने के बाद सुनाई है. पाकिस्तान बोर्ड की भ्रष्टाचार रोधी ईकाई ने उमर पर आचार संहिता के अनुच्छेद 2.4.4 के उल्लंघन का आरोप लगाया था. पाकिस्तानी बोर्ड के अनुशासनात्मक कमेटी चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस फजर ए मिरान चौहान ने जांच करने के बाद यह फैसला सुनाया. उमर अकरम अब 3 साल तक पाकिस्तान के लिए कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेल पाएंगे. बता दें कि उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में भी खेलने की इजाजत पाकिस्तान बोर्ड (PCB) ने नहीं दी थी. अकमल ने अपने टेस्ट करियर में 16 मैच जिसमें 1003 रन बनाए. टेस्ट में अकमल ने 1 शतक और 6 अर्धशतक भी जमाया है. वहीं, 121 वनडे में उन्होंने 3194 रन बनाए हैं. वनडे में अकमल के नाम 2 शतक और 20 अर्धशतक शामिल है. उमर अकमल ने अपना आखिरी टेस्ट 2011 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था तो वहीं आखिरी टी-20 इंटरनेशनल मैच श्रीलंका के खिलाफ साल 2019 में लाहौर में खेला था.

Umar Akmal has been handed three-year ban from all cricket by Chairman of the Disciplinary Panel Mr Justice (retired) Fazal-e-Miran Chauhan.